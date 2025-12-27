Inter, c'è il Fenerbahce sulle tracce di Frattesi: per un'offerta da 30-35 milioni può partire

Il futuro di Davide Frattesi torna a essere uno dei temi caldi in casa Inter con l’avvicinarsi del mercato invernale. L’arrivo di Cristian Chivu non ha prodotto il rilancio atteso e il centrocampista azzurro continua a trovare poco spazio nelle rotazioni, anche a causa di una preparazione condizionata dagli acciacchi fisici.

Come riportato da Sportmediaset, l’Inter non considera Frattesi incedibile e fissa il prezzo tra 30 e 35 milioni di euro, cifra che consentirebbe di finanziare il mercato in entrata. Luciano Spalletti lo apprezza molto e lo vedrebbe volentieri alla Juventus, dove potrebbe avere un ruolo centrale, magari all’interno di un’operazione che coinvolga Muharemovic. Attenzione anche a Napoli e Roma, ma in viale della Liberazione c’è la chiara volontà di evitare di rafforzare le dirette concorrenti.

Per questo prende quota l’opzione estera. Il Fenerbahçe è pronto a fare sul serio, con un investimento che potrebbe arrivare a 40 milioni di euro, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto, ritenuta ideale dall’Inter perché garantirebbe incassi certi. Soldi che i nerazzurri vorrebbero reinvestire sul grande obiettivo per la fascia destra, Marco Palestra, valutato dall’Atalanta intorno ai 40 milioni. In caso di addio di Frattesi, l’idea sarebbe quella di riportare a Milano Aleksandar Stankovic, protagonista in Belgio con il Bruges.

Resta però un ostacolo non banale: la volontà del giocatore. Frattesi non è convinto dalla destinazione turca e preferirebbe restare in Italia per aumentare le proprie chances in ottica Nazionale e Mondiali. Il Fener spinge, l’Inter riflette, la Juventus resta alla finestra. Il bivio è vicino.