Spezia, Artistico: "Oggi serviva solo vincere. Il 'Picco' fondamentale"

Gabriele Artistico ha inciso con il suo gol nella vittoria dello Spezia sul Pescara. Successivamente si è presentato in conferenza stampa per raccontare le proprie sensazioni sulla sfida del ‘Picco’.

“Ci arriveremo a segnare anche ad altri - si legge su CittadellaSpezia -. Oggi era importante solo vincere, in un modo o in un altro. Abbiamo avuto tante occasioni, ci darà una grande mano ad affrontare gli ultimi giorni e la partita di Bolzano”.

Sull’ambiente del ‘Picco’ l’attaccante poi spiega: “Le emozioni in questo stadio sono bellissime. Oggi è stata unica, fare un gol vittoria ha un peso emotivo ancor più grande. Lo ribadisco: il gol se porta alla vittoria passa in secondo piano, sono contento se sono un beniamino dei tifosi ma io credo in tutti questi ragazzi, che si stimolano sempre per fare meglio. Il gol è solo una conseguenza del lavoro che c’è dietro. In questo momento è importante raggiungere i nostri obiettivi, sono felice. Ogni partita entriamo con la voglia e l’energia per dare tutto. Ci sono varie sfaccettature per arrivare ad un risultato, siamo molto felici di come abbiamo approcciato. La gara è fatta di occasioni, chi è più bravo a sfruttarle la porta a casa”.