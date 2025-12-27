Como, Ramon: "Felice il mio gol abbia aiutato a vincere a Lecce"
TUTTO mercato WEB
Jacobo Ramon, difensore del Como, ha analizzato così il successo di Lecce: "Sono molto contento di aver realizzato il secondo gol, nella ripresa abbiamo sofferto un po' perché il Lecce ha saputo prendere le contromisure. Sono felice il mio gol abbia aiutato la squadra a chiudere la partita. Venivamo da due sconfitte contro due squadre forti come Inter e Roma, sapevamo sarebbe stata una gara difficile oggi a Lecce ma abbiamo giocato bene e abbiamo conquistato una vittoria importante. Vogliamo vincere il maggior numero di partite possibile, a partire dal match contro l'Udinese".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile