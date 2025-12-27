Como, Ramon: "Felice il mio gol abbia aiutato a vincere a Lecce"

Jacobo Ramon, difensore del Como, ha analizzato così il successo di Lecce: "Sono molto contento di aver realizzato il secondo gol, nella ripresa abbiamo sofferto un po' perché il Lecce ha saputo prendere le contromisure. Sono felice il mio gol abbia aiutato la squadra a chiudere la partita. Venivamo da due sconfitte contro due squadre forti come Inter e Roma, sapevamo sarebbe stata una gara difficile oggi a Lecce ma abbiamo giocato bene e abbiamo conquistato una vittoria importante. Vogliamo vincere il maggior numero di partite possibile, a partire dal match contro l'Udinese".