Udinese avanti sulla Fiorentina dopo 10 minuti: sull'1-0 assist di Zaniolo a Kabasele
Udinese in vantaggio, 1-0 sulla Fiorentina al 10' con gol di Christian Kabasele! Perfetta scelta di tempo del difensore di casa, che svetta e corregge di testa il calcio d'angolo ben battuto dall'ex Zaniolo e, staccatosi dalla marcatura di Rugani, non lascia scampo a De Gea.
