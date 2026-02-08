Le partite di oggi: il programma di domenica 8 febbraio
Altre quattro gare valide per il 24° turno di Serie A: parte da qui il programma calcistico di oggi, domenica 8 febbraio, nel quale spicca senza alcun dubbio il big match delle 20.45 tra Juventus e Lazio allo Stadium. Di seguito le partite più importanti delle prossime ore, in Italia e all'estero:
Ligue 1 – Francia
15:00 Nizza – Monaco
17:15 Angers – Tolosa
17:15 Auxerre – Paris FC
17:15 Le Havre – Strasburgo
20:45 PSG – Marsiglia
Bundesliga – Germania
15:30 Colonia – RB Lipsia
17:30 Bayern – Hoffenheim
Premier League – Inghilterra
15:00 Brighton – Crystal Palace
17:30 Liverpool – Manchester City
Serie A – Italia
12:30 Bologna – Parma
15:00 Lecce – Udinese
18:00 Sassuolo – Inter
20:45 Juventus – Lazio
Serie B – Italia
15:00 Monza – Avellino
Serie C – Girone A (Italia)
14:30 AlbinoLeffe – Pro Patria
14:30 Lecco – Pro Vercelli
14:30 Ospitaletto – Renate
14:30 Triestina – Inter U23
17:30 L.R. Vicenza – Dolomiti Bellunesi
Serie C – Girone B (Italia)
12:30 Pontedera – Ternana
12:30 Torres – Juventus U23
14:30 Gubbio – Campobasso
14:30 Sambenedettese – Perugia
17:30 Arezzo – Pianese
17:30 Livorno – Bra
17:30 Pineto – Ascoli
20:30 Vis Pesaro – Forlì
Eredivisie – Olanda
12:15 Utrecht – Feyenoord
14:30 AZ Alkmaar – Ajax
14:30 Go Ahead Eagles – Telstar
16:45 Groningen – PSV
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Nacional – Casa Pia
19:00 Braga – Rio Ave
21:30 Benfica – Alverca
LaLiga – Spagna
14:00 Alaves – Getafe
16:15 Athletic Bilbao – Levante
18:30 Atlético Madrid – Betis
21:00 Valencia – Real Madrid
