Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: tante sorprese, esordio per Rugani
Tutto pronto al BluEnergy Stadium per la sfida fra Udinese e Fiorentina, posticipo della 27^ giornata di Serie A.
Sorprese da entrambe le parti, con Runjaic che deve rinunciare all'ultimo minuto ad Atta per colpa di un leggero affaticamento che lo ha portato ad un riposo precauzionale. Al fianco di Zaniolo in attacco ci sarà il rientrante Davis.
Per la Fiorentina esordio assoluto per Daniele Rugani in difesa, con l'ex Juventus che si schiererà nella linea a 3 con Pongracic e Ranieri. Sulle corsie Harrison da una parte e Parisi dall'altra, mentre davanti torna Albert Gudmundsson a fare coppia con Moise Kean.
Queste le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pogracic, Rugani, Ranieri; Harrison, Mandragora, Fagioli, Brescianini, Parisi; Gudmundsson, Kean