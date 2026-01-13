Udinese, i tempi di recupero e quante partite salterà Zaniolo: arrivederci a febbraio

L’Udinese tira un sospiro di sollievo dopo l’intervento a cui si è sottoposto Nicolò Zaniolo. L’operazione di pulizia al menisco del ginocchio destro, effettuata ieri presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pierpaolo Mariani, è perfettamente riuscita, come comunicato dal club friulano. Già nella giornata di oggi il numero dieci inizierà il percorso di riabilitazione.

Non è stata indicata una prognosi ufficiale, ma i tempi di recupero dovrebbero costringere Zaniolo a saltare le prossime tre partite: la sfida casalinga contro l’Inter, la trasferta di Verona e il match alla Bluenergy Arena contro la Roma. L’obiettivo è rivederlo in campo l’8 febbraio, quando l’Udinese sarà impegnata a Lecce. A riportarlo è il Corriere dello Sport.I primi fastidi al ginocchio erano comparsi alla vigilia della gara con il Torino, ma l’ex Roma e Fiorentina era stato comunque impiegato per un’ora sia contro i granata sia nell’ultimo turno con il Pisa. Ora lo stop forzato permetterà di risolvere definitivamente il problema.

Intanto per la sfida di sabato contro l’Inter, il posto di Zaniolo dovrebbe essere preso da Arthur Atta, già visto in quella posizione contro il Pisa. Attenzione però anche alla candidatura di Iker Bravo, che si gioca una maglia per affiancare Davis nel tandem offensivo. L’Udinese si riorganizza, in attesa di ritrovare il suo numero dieci.