Udinese, Miller: "Mi diverto in Serie A. E' un campionato tattico ma io studio molto"

Cresciuto nel settore giovanile del Motherwell, Lennon Miller è diventato il più giovane capitano del club prima di scegliere l’Udinese per misurarsi con il campionato italiano. Oggi si è raccontato ai microfoni ufficiali della Lega Serie A. Queste le sue parole: "Mio padre era un calciatore e mi faceva allenare in casa fin da piccolo. Facevamo allenamento sui passaggi in giardino e vivere già lo spogliatoio. Poi mi ha fatto capire la mentalità di un calciatore, la sua dieta, è stato molto bello. Il mio esordio tra i professionisti è stato molto bello, giovavo al Motherwell da quando avevo sette anni e diventarne capitano è motivo di orgoglio".

In estate Miller ha scelto di salutare la sua Scozia per approdare in Italia all'Udinese: "Le strutture che hanno i friulani sono le migliori che abbia mai visto. Poi io volevo una squadra che mi volesse e loro hanno fatto tanto per avermi qui. Prima di partire ho parlato con alcuni scozzesi che già avevano militato in Italia, come McTominay, Gilmour, Doig o Hickey: tutti mi hanno parlato benissimo del campionato e del Paese".

L'esordio è arrivato contro il Milan, poi la prima da titolare in Coppa Italia con gol: "E' stato molto fortunato, un tap-in da pochi passi, ma è stato comunque speciale. Esordire da titolare con un gol è stato bello, spero che ne arrivino altri. La Serie A è molto tattica e mi piace perché io sono un che il calcio lo studia. Mi sto divertendo e spero di giocare con sempre più continuità. Mister Runjaic? Mi sta facendo diventare un giocatore migliore".