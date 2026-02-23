Udinese, Inler: "Cerchiamo continuità. Buksa? Grandi aspettative, gioca perché lo merita"

Gokhan Inler, direttore sportivo dell'Udinese, prima del match contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Stiamo cercando la chiave per fare sempre bene, ma l'importante è essere consapevoli delle nostre prestazioni. Lavori, stai dietro ai ragazzi, ma alla fine sono i giocatori che devono fare bene in campo. Stiamo lavorando per fare sempre una buona prestazione, a ogni partita. I ragazzi oggi hanno una chance per dimostrare di poter switchare".

Alternate spesso il sistema di gioco con la difesa a quattro o a cinque.

"Ogni tanto anche mentre giochi cambiare il sistema è importante. Noi abbiamo due sistemi di gioco che possiamo sempre aggiustare. Ma l'importante è che in campo ognuno sappia cosa fare. Il sistema è importante, ma è l'energia, la mentalità ad essere più importante. I ragazzi hanno bisogno di adattarsi a questa cosa, anche perché la Serie A non è facile. Abbiamo calciatori nuovi, che quest'anno hanno cominciato a giocare qui, ma il calcio non dorme mai e ogni volta devi lottare per dare il massimo".

Quanta fiducia c'è in Buska, oggi titolare?

"Ci sono grandi aspettative su di lui. E' uno dei nuovi, ha già esperienza. Ha avuto un po' di difficoltà con due infortuni, uno al volto e uno al polpaccio. Oggi tocca a lui perché ha sofferto tanto e ha lavorato tanto. Per lui è importante oggi per dimostrare di essere un pezzo importante della squadra".