Udinese, Inler: "Bisogna cambiare marcia, non vogliamo ripetere la passata stagione"
TUTTO mercato WEB
Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Bologna: "Dobbiamo cambiare marcia, va bene la classifica ma ogni partita bisogna dimostrare la nostra mentalità. Ci dispiace moltissimo per gli ultimi due risultati, non vogliamo ripetere quello che è accaduto la scorsa stagione. Oggi è una partita difficile, però si gioca undici contro undici e ognuno deve dare il massimo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
Serie B
Serie C
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Pronostici
Calcio femminile