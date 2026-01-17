Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro decisivo, Davis isolato. Chivu, la mano è evidente

Risultato finale: Udinese-Inter 0-1

UDINESE

Okoye 6 - Non può nulla sulla conclusione di Lautaro Martinez. Risponde presente su Mhkitaryan con i pugni.

Kristensen 5,5 - Schierato inizialmente sull'out nella difesa a quattro, il difensore si destreggia come può contro una bocca di fuoco come quella dell'Inter. Un errore nella ripresa poteva costare caro si suoi.

Kabasele 5,5 - Anticipato da Esposito in occasione del gol del vantaggio, il centrale soffre particolarmente il palleggio avversario. Dal 75' Bertola sv

Solet 6 - Meglio del compagno di reparto, anche e soprattutto nell'inseguire un ispirato Lautaro.

Kamara 5,5 - Poca la qualità mostrata dall'esterno. Le offensive non sono troppe, così come gli spunti.

Ekkelenkamp 5,5 - Non riesce a trovare gli spazi giusti da offendere e la sua prestazione non è certo sufficiente. Dall'84' Bayo sv

Karlstrom 6 - Cambiano i compiti, non solo in cabina di regia, per il mediano. Il più pulito dei suoi in reparto e la possibilità di palleggiare. Fatica però nella ricerca dei compagni, spesso nascosti.

Piotrowski 6 - La sua posizione è ibrida e non lascia troppi punti di riferimento agli avversari. Firma l'unico pericolo dei suoi nel primo tempo, con una conclusione potente ma centrale. Poi lascia il campo in lacrime per un problema al ginocchio. Dal 44' Miller 6 - La sua vivacità iniziale sembrava poter scuotere i suoi, ma non fa la differenza come vorrebbe.

Zanoli 5,5 - Ci prova a dare forza sulla fascia ma il mancato supporto dei suoi compagni lo limita, nonostante la massima volontà messa in campo. Dal 75' Ehizibue 6 - Un quarto d'ora in campo per l'esterno che riceve palla ma non trova traversoni pericolosi.

Atta 5 - Torna dal 1' dopo l'infortunio e lo fa avanzando il proprio baricentro per sostituire l'infortunato Zaniolo. La sua prestazione, però, non è da ricordare: girovaga per l'intero terreno di gioco e viene richiamato spesso da Runjaic. Dal 75' Gueye 6 - Si mostra negli ultimi minuti con una conclusione respinta dalla difesa.

Davis 5,5 - Unico vero terminale offensivo della formazione bianconera, sgomita come può con i centrali avversari. Isolato, viene ingabbiato dalla difesa e non trova mai l'anticipo.

Kosta Runjaic 5,5 - Sceglie un approccio molto difensivo con un unico riferimento centrale. L'assenza di Zaniolo c'è e si vede: Atta non riesce a fare la differenza e la formazione bianconera si lecca le ferite. Uno stop non sorprendente, ma si poteva fare meglio in campo.

INTER

Sommer 6 - Inoperoso nel primo tempo, tranne sulla conclusione centrale di Piotrowski, nella ripresa alza ancor di più il livello di attenzione.

Bisseck 6 - La fisicità avversaria lo esalta e spesso fa valere la sua presenza anche negli ultimi metri, come in occasione del gol. Da limitare i blackout, come in occasione del contropiede regalato nella ripresa all'Udinese.

Akanji 6,5 - Il jolly di Chivu viene schierato al centro della difesa. Prestazione solida che certifica l'ottimo stato di forma.

Carlos Augusto 6 - Arretra il suo baricentro nel terzetto difensivo. Nella ripresa, dopo un giallo forse forzato, rischia anche il secondo cartellino. Chivu lo richiama poco dopo in panchina. Dal 77' Acerbi sv

Luis Henrique 6 - Visto anche lo stop di Dumfries, sta via via prendendo confidenza con le richieste del tecnico sulla fascia. Meglio nel primo tempo, forse risente della stanchezza.

Mhkitaryan 6 - Tanti i palloni toccati dal centrocampista armeno che sfiora il gol nella ripresa. Dal 77' Frattesi sv

Zielinski 6,5 - Chiamato agli straordinari per sostituire Calhanoglu infortunato, fa valere la sua esperienza nel palleggio a centrocampo. Dall'87' Sucic sv

Barella 6,5 - Fa correre un brivido sulla schiena dei propri tifosi per una leggerezza nella propria area di rigore. Abile comunque palla al piede e a far valere la presenza in campo in termini quantitativi.

Dimarco 6,5 - Rischia di far esplodere il settore ospiti con una conclusione al volo che, di poco, non trova lo specchio della porta. Prestazione ancora una volta positiva.

Lautaro Martinez 7 - Ritrova la maglia da titolare e, dopo aver fatto le prove generali, trova la via del gol sulla sponda di Esposito. Uomo simbolo del nuovo percorso di Chivu. Dall'87' De Vrij sv

Esposito 6,5 - Dopo il gol decisivo contro il Lecce, riceve la massima fiducia da Chivu e viene schierato dall'inizio in coppia con Lautaro. La scelta si rivela giusta: è decisivo in occasione dell'assist per il gol del suo capitano. Dal 67' Bonny 6 - L'approccio al match non è dei migliori. Negli ultimi minuti fa reparto da solo.

Cristian Chivu 7 - Coppia d'attacco rivoluzionata rispetto all'uscita di tre giorni fa, l'assenza di Calhanoglu che si percepisce a fatica. L'Inter gira bene e non ha problemi nel cambiare forma: come nella gara con il Lecce, il tecnico cambia tattica in corsa, questa volta restando con una sola punta e raccoglie tre punti preziosi. Forse, l'imprevedibilità mancata lo scorso anno. Altro tentativo di allungo in classifica, vedremo se le inseguitrici riusciranno a rispondere.