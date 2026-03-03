Tre sconfitte dopo, tre gol dell'Udinese alla Fiorentina: 3-0 senza appello al Bluenergy

L'Udinese ritrova una vittoria cercata dopo tre sconfitte di fila in Serie A, la Fiorentina si immerge di nuovo di testa nella selva dei problemi che la affliggono ormai da inizio stagione e che le impediscono di riuscire a tirarsi realmente fuori dalla lotta per non retrocedere. E dire che l'occasione era propizia, considerando i (non) risultati delle rivali nel fine settimana. Al Bluenergy Stadium però, in uno scenario iniziale di ricordo condiviso di Davide Astori (il 4 marzo ricorrono gli 8 anni dalla sua morte, proprio in un hotel di Udine), va in scena un 3-0 senza appello in favore dei padroni di casa.

Il tecnico bianconero Kosta Runjaic nell'analisi del post-partita è soddisfatto per quanto proposto dalla sua Udinese, anche se placa un po' gli entusiasmi: "Grazie per le parole, io forse non ho visto una partita così eccellente. Comunque è stata una buona prestazione, c'è stata intensità e c'è stata energia. Abbiamo vinto molti duelli, abbiamo giocato in maniera compatta, hanno dato tutto i ragazzi. La Fiorentina a gennaio si è mossa parecchio sul mercato immettendo giocatori nuovi, abbiamo studiato l'avversario e sapevamo quanto l'avversario fosse ostico".

La sua controparte in viola, Paolo Vanoli, invece non può che vedere il bicchiere vuoto dopo un 3-0 così pesante come quello incassato dall'Udinese: "Il campanello d'allarme c'è già stato giovedì e l'ho detto ai ragazzi, dobbiamo guardarci in faccia, non si può creare qualcosa e poi nel momento in cui si può fare il salto perderlo sempre. Oggi non abbiamo mai preso una seconda palla. Potevi giocare con ancora più spensieratezza e determinazione visti i risultati di ieri, invece non siamo riusciti a trovare continuità mentale".