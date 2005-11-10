Udinese, Kamara ammette: "E' una situazione difficile, ma dobbiamo alzare la testa"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 23:08Serie A
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06.11.2026 23:08Serie A
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"Sappiamo tutti che è una situazione difficile, dobbiamo alzare la testa. Dobbiamo solo lavorare per uscire da questa situazione": ha esordito così ai microfoni di DAZN Hassane Kamara, terzino dell'Udinese, dopo la sconfitta del Penzo contro il Venezia di questa sera. "Siamo ultimi in classifica, non abbiamo avuto pochi giorni per lavorare con il mister. Dobbiamo alzare la testa, ci sono ancora tante partite per reagire. Dobbiamo fare le cose giuste per uscire da questa zona".
Dove ci si appiglia in questo momento?
"Abbiamo la stessa squadra dello scorso anno, ma è la prima volta che giochiamo tutti insieme. Non abbiamo mai vissuto un momento così, dobbiamo rimanere insieme e uscire da questa situazione".
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