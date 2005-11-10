Ronaldinho, prove generali per il Ravenna: in campo a Zurigo con tante vecchie glorie
Luca Bargellini
Manca sempre meno al 15 novembre, giorno del derby Ravenna-Forlì, ma soprattutto appuntamento con l'esordio di Ronaldinho con la maglia giallorossa.
Per la sfida del 'Benelli' l'ex campione di PSG, Barcellona e Milan si sta allenando costantemente. Prima con il footvolley sulle spiagge del suo Brasile e poi con una partita amichevole fra vecchie glorie.
In questi minuti, infatti, sul prato del 'Letzigrund' di Zurigo è in corso la sfida fra Ronaldinho & Friends vs Del Piero & Friends, con in campo tantissime vecchie conoscenze del nostro calcio come Di Natale, Zaccardo, Oddo, Amauri, Maicon, Pazzini, Abbiati, Iaquinta, Quagliarella, Pastore, Florenzi e molti altri.
Ronaldinho si prepara per il derby Ravenna-Forlì. Ravenna attende con grande attesa.