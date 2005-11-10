Ravenna, Mandorlini: “Non pensiamo a Ronaldinho. Testa solo al Vado"

Mettere a referto la nona vittoria in stagione per continuare a rincorrere lo Spezia. È questo ciò che muoverà domani il Ravenna a fare risultato sul campo del Vado, per il match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie C. "Andiamo là per fare la partita - si legge su Ravennaedintorni -, vogliamo vincere e fare bene. Massimo rispetto per il Vado e per il momento che sta vivendo. Non sarà facile, ma se abbiamo delle aspettative dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita.

Dobbiamo sicuramente fare meglio di quello che è stato l’approccio a quella partita. I numeri contano relativamente. Conta la prestazione, conta essere pronti. Credo che sia importante l’atteggiamento e a questo tengo di più. Abbiamo tanti bravi giocatori, sia quelli che giocano dall’inizio sia quelli che subentrano. Io ci credo, poi bisogna dimostrarlo sul campo".

Infine, inevitabile una domanda sul derby con il Forlì, che sta già alimentando la curiosità dei tifosi anche per la presenza annunciata di Ronaldinho. Mandorlini, però, non vuole anticipare i tempi: "Non ne voglio ancora parlare, questo è il momento di pensare solo al Vado, a questa partita".