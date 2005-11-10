Papa Leone XIV in Argentina sull'aereo "De Rossi". E l'omaggio del San Lorenzo è unico

Cosa accomuna Leone XIV, l'Argentina, Daniele De Rossi e Francesco? Il viaggio del Papa verso il Sudamerica regala una coincidenza legata al calcio. L’Airbus A330neo di ITA Airways utilizzato per il trasferimento del pontefice porta infatti il nome di Daniele De Rossi, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e protagonista, a fine carriera, di una breve esperienza con il Boca Juniors. L’ex centrocampista della Roma è stato scelto dalla compagnia aerea italiana per la sua carriera straordinaria: 117 presenze con la Nazionale, il trionfo in Germania e una lunga storia con il club giallorosso, prima dell’ultima avventura da calciatore in Argentina.

Sogno Xeneize

A 36 anni De Rossi realizzò un sogno personale: indossare la maglia del Boca. Il suo arrivo alla Bombonera, nell’estate 2019, fu accolto con enorme entusiasmo anche grazie alla sua ammirazione per Diego Maradona. L’operazione fu favorita dall’allora direttore sportivo Nicolás Burdisso, suo ex compagno alla Roma. L’esordio fu da protagonista: contro l’Almagro in Copa Argentina segnò subito di testa il suo primo gol, anche se la partita terminò con l’eliminazione ai rigori. La sua esperienza, però, durò soltanto sei mesi: sette presenze complessive e un’unica rete prima del ritorno in Italia nel gennaio 2020.

Il calcio argentino e l'omaggio ai due Papi

L’arrivo di Leone XIV in Argentina è stato accompagnato anche da un omaggio speciale da parte del mondo del calcio. Il San Lorenzo, club storicamente legato alla figura di Papa Francesco, sfoggerà sulla maglia indossata contro il Platense una patch dedicata ai due Pontefici, raffigurati insieme.