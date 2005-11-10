Venezia, Stankovic: "Ekkelenkamp ha un tiro strano, sono stato fortunato e ho aiutato i miei"

Filip Stankovic, portiere del Venezia, ha commentato a Sky Sport la vittoria di questa sera contro l'Udinese. Di seguito le parole del portiere figlio d'arte.

L'analisi di Stankovic

"A me fa sempre piacere aiutare la squadra, soprattutto in queste partite in cui abbiamo sofferto. Sapevamo l'importanza del match, è una bella soddisfazione vincere. Sul tiro di Ekkelenkamp ho avuto fortuna, lui ha quel tiro un po' strano. Stiamo crescendo, sono contento per i tre punti e la prestazione", ha esordito l'estremo difensore del Venezia.

"La mia prestazione ha aiutato, ma io mi concentro sul lavoro. Io penso settimana dopo settimana, partita dopo partita. Quando vinciamo è un premio per tutti", ha proseguito. Poi, gli applausi per il compagno di squadra Kike Perez: "Kike oggi avrà corso 13 km, siamo felici e ce la godiamo".