Serie B, 11ª giornata: Ascoli-Palermo 1-0 al 45'. Bianconeri avanti col gol dell'ex
Luca Bargellini
Finisce con il padroni di casa dell'Ascoli in vantaggio il primo tempo del big match dell'undicesima giornata di Serie B contro il Palermo. Decide, per il momento, il più classico dei gol dell'ex: al 20', al termine di una bella azione corale, è Matteo Brunori a portare in vantaggio la formazione di Francesco Tomei. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 11ª GIORNATA
In corso
Ascoli-Palermo 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
20' Brunori
Sabato 7 novembre
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Ore 15:00 - Juve Stabia-Arezzo
Ore 15:00 - Pisa-SudTirol
Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona
Ore 19:30 - Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese