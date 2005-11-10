Venezia, Kike Perez: "Con l'Udinese era la partita della vita. Dedico il gol alle vittime in Spagna"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 23:01Serie A
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06.11.2026 23:01Serie A
Il centrocampista del Venezia, premiato Man of the Match della sfida contro l'Udinese, ha commentato così la vittoria dei lagunari.
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Enrique Perez Muñoz, per tutti Kike Perez, ha analizzato a Sky Sport la vittoria del suo Venezia contro l'Udinese, arrivata anche grazie a un suo eurogol dalla distanza. Di seguito le sue dichiarazioni.
Le parole di Kike Perez
"La squadra ha fatto un lavoro tremendo stasera. È un momento difficile, ma sappiamo cosa abbiamo fatto durante la settimana e questo è il premio per tutti noi. Era la partita della vita per noi, questo successo è davvero importante. Grazie ai tifosi che ci seguono ogni weekend e grazie al lavoro che abbiamo fatto", ha esordito lo spagnolo.
Poi, una dedica speciale: "Dedico il gol alle vittime dell'incidente tra treni in Spagna e a Jesus de Miguel del Tenerife, questo gol è per tutti loro".
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