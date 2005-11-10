Venezia, Kike Perez: "Con l'Udinese era la partita della vita. Dedico il gol alle vittime in Spagna"

Enrique Perez Muñoz, per tutti Kike Perez, ha analizzato a Sky Sport la vittoria del suo Venezia contro l'Udinese, arrivata anche grazie a un suo eurogol dalla distanza. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Kike Perez

"La squadra ha fatto un lavoro tremendo stasera. È un momento difficile, ma sappiamo cosa abbiamo fatto durante la settimana e questo è il premio per tutti noi. Era la partita della vita per noi, questo successo è davvero importante. Grazie ai tifosi che ci seguono ogni weekend e grazie al lavoro che abbiamo fatto", ha esordito lo spagnolo.

Poi, una dedica speciale: "Dedico il gol alle vittime dell'incidente tra treni in Spagna e a Jesus de Miguel del Tenerife, questo gol è per tutti loro".