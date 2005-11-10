Serie C, 13ª giornata: Lumezzane e Union Brescia portano a casa i tre punti
Luca Bargellini
Sono Lumezzane e Union Brescia a far festa in questo venerdì sera che ha aperto la 13ª giornata del campionato di Serie C.
La formazione di Paolo Sammarco porta a casa una vittoria importantissima sul campo dell'Alcione Milano grazie al gol al 90' di Samuele D'Agostino. La compagine di Eugenio Corini, invece, porta a casa una sfida tiratissima contro l'Arzignano Valchiampo decisa al settimo minuto di recupero da un calcio di rigore di Andrea Rizzo Pinna, autore di una doppietta nel 3-2 finale.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del girone:
SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
Alcione Milano-Lumezzane 0-1
90' D'Agostino
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2
19' Mallamo (UB), 39' Nanni (AV), 53' Latki (AV) 58' e 97' rig. Rizzo Pinna (UB)
Sabato 7 novembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Pergolettese-Renate
Ore 17:30 - Trento-AlbinoLeffe
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 14:30 - Lecco-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Desenzano-Ospitaletto
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Carpi
Ore 17:30 - Treviso-Novara
La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 28*, Trento 24, Arzignano Valchiampo 21*, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18*, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16*, Desenzano 13, Pro Vercelli 13, Novara 13, Carpi 12, Giana Erminio 11, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10, Renate 8, Folgore Caratese 7.