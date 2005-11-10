Non solo Calò, un altro grande assente nell'Italia di Mancini è tra gli eroi dell'Europeo

E se vi dicessimo che Giacomo Calò non è l'unico grande escluso nelle nuove convocazioni di Roberto Mancini? Tra le assenze che fanno più discutere c'è infatti anche quella di Federico Bernardeschi, rimasto fuori nonostante un ottimo avvio di stagione con il Bologna, specie dall'arrivo di mister Raffaele Palladino in panchina. L'esterno rossoblù ha già collezionato tre gol in dieci presenze in questa Serie A e, a 32 anni suonati, sta dimostrando di avere ancora molto da dare al calcio italiano.

Bernardeschi è stato tra gli eroi di Wembley

Non stiamo parlando, tra l'altro, di un calciatore qualsiasi agli occhi dell'attuale commissario tecnico azzurro. Bernardeschi ha conquistato da protagonista l'Europeo del 2021 proprio sotto la guida di Mancini, risultando decisivo anche nella finale di Wembley contro l'Inghilterra, quando trasformò uno dei rigori della serie conclusiva e contribuì così a mandare in estasi un intero Paese. Un passato glorioso, insomma, accompagnato però da un presente che sta nuovamente regalando brillantezza, continuità e soddisfazioni al classe 1994. Detto altrimenti: Bernardeschi non sta chiedendo un posto per riconoscenza, sta provando a riprenderselo sul campo.

Palladino ci crede: "Se continua così, la Nazionale arriverà"

Mister Raffaele Palladino, intanto, lo considera in crescita e non nasconde che la Nazionale sia un obiettivo alla portata: "Federico sta facendo bene, ha grande personalità, è in fase di crescita fisica e tecnica. Lui è tranquillo e sereno, ha le spalle larghe, sa che giocando così potrà arrivare ad ambire alla Nazionale, lui come Orsolini e tanti altri della squadra. Questo deve essere il loro obiettivo", ha dichiarato l'allenatore dei felsinei nella conferenza stampa pre-Parma.