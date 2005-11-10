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Ascoli-Palermo 1-1, le pagelle: Guiebre spina nel fianco, Ranocchia aggiusta tutto

autore
Andrea Carlino
Oggi alle 22:40Serie B
autore Andrea Carlino
06.11.2026 22:40Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Ascoli e Palermo si dividono la posta in palio al Del Duca (1-1) al termine di una gara equilibrata. I marchigiani sbloccano la sfida nel primo tempo grazie alla rete dell'ex Brunori, ma i rosanero reagiscono nella ripresa trovando il definitivo uno a uno con il neoentrato Ranocchia. Un punto a testa che rispecchia l'andamento del match, contraddistinto dal buon approccio dei padroni di casa e dal ritorno della capolista nel secondo tempo.

LE PAGELLE DELL'ASCOLI
Vitale 7 – Attento e reattivo quando sollecitato, compie un autentico miracolo su Hernani sbarrandogli la strada a mano aperta. Sicuro sulle conclusioni aeree, non può nulla sull'inserimento ravvicinato di Ranocchia.

Venuti 7, – Dominatore dello spazio aereo nella propria area, mette a referto diverse respinte provvidenziali. Pericolosissimo in proiezione offensiva con due stacchi di testa che sfiorano il bersaglio grosso.

Curado 6,5 – Baluardo invalicabile nel primo tempo, legge benissimo le traiettorie e mura una bomba a colpo sicuro di Johnsen. Mantiene alta la concentrazione pur soffrendo il ritorno avversario nella ripresa.

Rizzo 7 – Prestazione di grande sostanza al centro del reparto arretrato, dove si oppone con il busto alla conclusione a botta sicura di Pohjanpalo. Concede pochissimo all'attacco rosanero per l'intera gara.

Guiebre 7,5 – Spina nel fianco costante sulla corsia mancina, devasta la fascia con accelerazioni brucianti. L'assist rasoterra per il gol del vantaggio rappresenta il coronamento di una prova di altissimo livello.

Milanese 6 – Soffre la dinamicità del centrocampo avversario, finendo per farsi superare nell'azione del primo grande rischio per i suoi. Esce dopo un'ora di gioco priva di acuti. Dal 61' Perciun 6 – Entra per dare freschezza e sostanza.

Corradini 6,5 – Geometria e temperamento al servizio della squadra, garantisce equilibrio e pulizia nell'uscita del pallone. Lavora una grande quantità di palloni con classe e precisione tattica.

Silipo 6,5 – Ispirato fin dai primi minuti, mette costantemente in crisi la corsia destra rosanero con giocate di alta scuola. Sfiora la gioia personale con un mancino a giro sventato soltanto da Perin. Dal 61' De Pieri 6 – Presenza ordinata nel finale.

Acampora 6,5 – Regia illuminante nei primi venti minuti, sblocca la sfida con il recupero alto e la verticalizzazione che avvia l'azione del vantaggio. Un problema al flessore lo costringe a dare forfait prematuramente. Dal 24' Bolsius 6,5 – Vivace e intraprendente, crea scompiglio con un bel dribbling e tenta la conclusione personale da posizione defilata.

D'Uffizi 6,5 – Risulta tra i più attivi in fase offensiva, anche se spreca un'occasione d'oro a due passi dalla porta. Cerca il riscatto con un destro a giro che sorvola di poco la traversa. Dal 75' Chakir 6 – Inserito nel finale per far legna.

Brunori 6,5 – Applica la legge del grande ex con un inserimento perfetto che sblocca il punteggio, firmando la seconda marcatura nel torneo. Movimenti continui e lavoro prezioso per la squadra. Dal 75' Gori 6 – Minuti finali di sacrificio.

Allenatore: Tomei 7 – Imposta una gara aggressiva e tatticamente impeccabile nel primo tempo, imbrigliando la capolista con ritmi forsennati. Guadagna un punto prezioso al termine di una prestazione di carattere.

LE PAGELLE DEL PALERMO
Perin 7 – Riconferma grande reattività sul sinistro a giro di Silipo deviato in angolo. Capitola senza colpe sulla deviazione ravvicinata dell'ex compagno, mantenendo la solita sicurezza sui tentativi dalla distanza.

Cassandro 6,5 – Cresce in modo esponenziale nella ripresa dopo un avvio sofferto. Confeziona l'assist per il pareggio con un pallone basso filtrato in verticale con i tempi perfetti per l'inserimento decisivo.

Peda 6,5 – Alterna chiusure provvidenziali su Acampora e D'Uffizi a qualche affanno di troppo in marcatura. Pericoloso pure nell'area avversaria con una deviazione al volo alzata in corner.

Ceccaroni 6,5 – Tempestivo e puntuale nelle chiusure preventive, sventa un'imbucata insidiosa di Acampora. Solido nel duello aereo e sempre attento a mantenere dritta la linea difensiva.

Augello 6,5 – Prestazione di grande spinta sulla fascia sinistra, pennella traversoni continui per le punte e scodella angoli velenosi. Costante punto di riferimento nella manovra rosanero.

Segre 6,5 – Garantisce presenza fisica nel cerchio di centrocampo, recuperando palloni preziosi pur difettando nella mira al volo su azione da fermo. Rilevato nella ripresa per dare energie fresche. Dal 63' Gomes 6 – Contribuisce alla gestione della sfera.

Estevez 6 – Pressione costante sui portatori avversari, rimedia un cartellino giallo per frenare una ripartenza. Mantiene le distanze giuste tra i reparti prima di uscire nei minuti finali. Dal 77' Magnani 6 – Dà solidità alla difesa nell'assalto finale.

Vavassori 5 – Giornata decisamente no per l'esterno rosanero, incapace di trovare il guizzo giusto e travolto dall'intraprendenza delle catene laterali avversarie. Sostituito con merito all'intervallo. Dal 46' Ranocchia 7,5 – Spacca in due la partita con il suo ingresso, firmando il pari con un sinistro chirurgico ed eludendo la retroguardia marchigiana con inserimenti centrali perfetti.

Hernani 6,5 – Sfiora il punto del pari in due occasioni ravvicinate nella ripresa, trovando sulla sua strada un super Vitale prima e sfiorando il palo poi con un tiro improvviso. Dal 63' Mazzitelli 6 – Disegna uno spiovente perfetto per la testa di Gabrielloni.

Johnsen 6,5 – Elemento più pericoloso del reparto offensivo per tutti i novanta minuti, salta l'uomo con facilità e sfiora la traversa con due conclusioni balistiche dal limite davvero insidiose.

Pohjanpalo 6 – Lavora con generosità per i compagni pur mancando della stoccata vincente. Va vicino al bersaglio con una spaccata sul primo palo e con un'incornata centrale bloccata dal portiere. Dal 72' Gabrielloni 6 – Impatta bene sul match sfiorando la rete con un gran colpo di testa.

Allenatore: Inzaghi 6,5 – Azzecca la mossa vincente inserendo Ranocchia a inizio ripresa per riequilibrare una partita complicata. La squadra dimostra carattere nella reazione dopo un primo tempo sottotono.

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