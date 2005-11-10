16 anni dopo, Udinese da sola all'ultimo posto. Ma quella era una squadra da Champions

L'Udinese chiude il ciclo tra una pausa nazionale e l'altra solitario all'ultimo posto in classifica. Non succedeva da 16 anni.

Il precedente dell'Udinese 2010/11

Situazione tuttavia diversa quella del 2010, considerando che i friulani erano sì ultimi, ma dopo sole cinque giornate. Parliamo della squadra di Francesco Guidolin, tornato in Friuli dopo 12 anni. Una squadra che aveva in attacco Totò Di Natale e Alexis Sanchez, che aveva pescato un giovane Medhi Benatia dal Clermont, con Dusan Basta e Pablo Armero sulle fasce e Samir Handanovic tra i pali. Quell'Udinese perse le prime 4 partite, ottenne il primo punto alla quinta giornata con uno 0-0 contro la Sampdoria ma dopo il successo contro il Cesena alla sesta giornata (gol di Benatia) ha cominciato a volare, tanto da arrivare a qualificarsi ai preliminari di Champions League.

Le dichiarazioni di maggio e i risultati degli ultimi due mesi

Un precedente incoraggiante, verrebbe da dire, se non fosse che lo scenario attuale è completamente diverso. Sono già passate 11 giornate, c'è stato un cambio panchina ma soprattutto è il livello qualitativo generale che è diverso, dove mancano le stelle se non Nicolò Zaniolo. Una crisi senza fine: la sequenza di risultati dice che la squadra ha conquistato la miseria di un punto nelle ultime 9 partite. L'ultima gioia in campionato risale al 29 agosto, successo 2-3 sul campo del Monza. Il mercato estivo doveva ancora chiudersi e in Friuli l'idea era di una squadra competitiva. Già mesi prima si parlava persino di ambizioni europee, se non attraverso il campionato magari tramite la Coppa Italia. Dichiarazioni invecchiate piuttosto male.