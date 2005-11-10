Serie B, 11ª giornata: Ascoli-Palermo 1-1. Ranocchia risponde al grande ex Brunori
Luca Bargellini
Si chiude 1-1 l'anticipo della 11ª giornata del campionato di Serie B fra Ascoli e Palermo, ovvero due delle prime tre formazioni della classifica del campionato cadetto. Nella splendida cornice del 'Del Duca' passano in vantaggio i padroni di casa con il gol di Matteo Brunori, ex capitano dei rosaneri, e siciliani che pareggiano nella ripresa grazie al gol di Filippo Ranocchia. Da segnalare per la squadra di Francesco Tomei anche i problemi fisici accusati, nel corso della sfida, da Gennaro Acampora e Tommaso Milanese. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Sabato 7 novembre
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Ore 15:00 - Juve Stabia-Arezzo
Ore 15:00 - Pisa-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona
Ore 19:30 - Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27*
Modena 20
Ascoli 20*
Mantova 18
Avellino 15
Benevento 15
Hellas Verona 15
Pisa 15
Padova 14
SudTirol 14
Cremonese 12
Cesena 12
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Juve Stabia 9°
Vicenza 9
Empoli 8
Sampdoria 8
Catanzaro 6
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva