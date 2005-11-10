Udinese, Kamara: "Zanetti porta energia, ma tocca a noi giocatori aiutarlo"

È terminata la sfida fra Venezia e Udinese allo stadio Penzo: passa la squadra di Davide Nicola per 2-1 grazie ai gol di Basic e Kike Perez. Fra le fila dei giocatori friulani interverrà a breve in conferenza stampa Hassane Kamara. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.00 inizia la conferenza

Dopo il secondo gol vi siete spenti, succede spesso. C'è un problema psicologico?

"Abbiamo preso 25 gol, quindi ora è più difficile. Eravamo sotto, abbiamo trovato l'1-1, dopo il 2-1 era difficile, ma dobbiamo trovare la forza di alzare la testa. Non è il momento di parlare, c'è solo da lottare per uscire da questa situazione".

Ad inizio anno si parlava di Europa, siete ultimi. Com'è trovarsi in una situazione così?

"Quando vuoi tornare in alto e dopo dieci partite ti trovi ultimo è difficile da gestire. Ma nel calcio è così, non c'è troppo da parlare o pensare, ma c'è da lavorare".

Com'è stato l'impatto di Zanetti al di là della sconfitta di oggi? Su cosa avete lavorato in questi primi giorni?

"Abbiamo lavorato su situazioni tattiche, abbiamo provato alcuni automatismi, ma sicuramente serve un po' di tempo, non dipende ovviamente tutto dal mister, lui ha portato tanta energia. Runjaic ha provato a fare il suo, ma siamo noi a dover aiutare il mister perché siamo noi che andiamo in campo e dobbiamo lottare per sistemare la situazione".

21.10 finisce la conferenza