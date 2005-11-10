Serie C, 13ª giornata: i risultati parziali degli anticipi. Brescia-Arzignano sull'1-1
Luca Bargellini
Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dei due anticipi della 13ª giornata del campionato di Serie C, tutti e due dedicati al Girone A. Al 45' sia Alcione Milano-Lumezzane sia Union Brescia-Arzignano Valchiampo sono in parità, ma con quest'ultimo sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Mallamo e Nanni. Di seguito il quadro completo del turno per il Girone A:
SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
In corso
Alcione Milano-Lumezzane 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
19' Mallamo (UB), 39' Nanni (AV)
Sabato 7 novembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Pergolettese-Renate
Ore 17:30 - Trento-AlbinoLeffe
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 14:30 - Lecco-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Desenzano-Ospitaletto
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Carpi
Ore 17:30 - Treviso-Novara