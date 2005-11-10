Udinese, Zanetti si irrita con lo studio di Sky Sport dopo il Venezia: "Vi ho sentiti sorridere..."

Paolo Zanetti, nuovo allenatore dell'Udinese, ha commentato a Sky Sport il suo debutto con sconfitta alla guida dei bianconeri. "Ci sono problemi da risolvere, questo è evidente. Per prima cosa, l'autostima. Una squadra di questo livello fa troppi errori tecnici, si vede della paura. È normale, perché è un momento difficile. In due giorni non si possono fare miracoli, ma dobbiamo fare passi avanti dal punto di vista psicologico e del ritmo. Siamo andati a folate questa sera. Si può dire tutto fuorché non siamo una buona squadra, ma corriamo non a 100 all'ora", ha esordito il tecnico dopo il ko di Venezia.

Tutte le parole di mister Zanetti

"Capisco il vostro sarcasmo (si riferisce alla battuta dello studio su questo dato storico legato alla Champions League, ndr), io credo in questa squadra e penso che ci siano ancora tante partite da giocare. Essere ultimi oggi ci fa bene, ci serve per fare un bagno di umiltà. Questa squadra l'anno scorso ha fatto 50 punti e oggi si ritrova lì dietro. Toccare il fondo fa sì che lavoriamo su ogni dettaglio. Questa squadra ha tutto per salvarsi, intanto. Io credo in questi giocatori, che devono avere però una testa diversa ricordandosi chi sono e gli uomini che sono stati", ha proseguito Zanetti.

Al chiarimento dello studio, Zanetti ha risposto così: "Vi ho sentiti sorridere...". Per poi concludere: "Con chi rimane durante la sosta lavoreremo senza sosta, io son stato chiamato per risolvere i problemi e l'unico modo che conosco è lavorare giorno e notte. Dobbiamo fare un calcio più dinamico".