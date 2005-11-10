Ascoli, Tomei: "Crescita impressionante, pubblico meraviglioso"

Pareggio per 1-1 tra Ascoli e Palermo, con le reti di Brunori e Ranocchia, e in sala stampa il tecnico bianconero Francesco Tomei si presenta soddisfatto della prestazione dei suoi.

Di fronte alla capolista, i marchigiani hanno retto il confronto, confermando secondo il loro allenatore una progressione costante. "Devo fare assolutamente i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita contro una squadra molto forte che è prima in classifica", ha dichiarato Tomei, le cui parole sono riportate da Piceno Time. "Quello che mi impressiona è la crescita che continuano a mostrare. Abbiamo fatto una gran partita, non era facile reggere anche il duello fisico".

L'allenatore ha poi analizzato l'andamento della gara: "Tutti hanno fatto una gran gara, anche chi è subentrato. Giocare a casa nostra, ma anche per gli altri, credo che sia una bella atmosfera. Faccio i complimenti al nostro pubblico che è meraviglioso".