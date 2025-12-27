Udinese, Karlstrom dopo l'intervallo: "Abbiamo giocato bene, speriamo di segnare presto"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista dell'Udinese Jesper Karlstrom ha parlato ai microfoni di DAZN, a pochi istanti dall'inizio del secondo tempo del match contro la Lazio.
Primo tempo bloccato: la partita si può sbloccare su una palla inattiva?
"Abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare così. Dobbiamo avere il focus sulle palle in attive, a livello difensivo e offensivo. Speriamo di fare gol presto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile