Live TMW Udinese, Karlstrom: "Gare così danno fastidio, mancata concentrazione"

14.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Jesper Karlstrom, capitano dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Sassuolo nel venticinquesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.02 - Inizia la conferenza stampa.



Ancora una volta un blackout:

"Non lo so, è difficile spiegarlo, in quel momento è mancata concentrazione. A volte il calcio è così, non abbiamo fatto abbastanza bene".



Continuate ad alternare gare con grande verve ad altre dove staccate la corrente:

"Non saprei, ovviamente sarebbe meglio che non accadesse, ci alleniamo ogni settimana affinchè non succeda, ma non è una questione di gambe, per noi chiaramente è fastidioso. Non so spiegarlo".

Nel primo tempo sei spesso sceso a impostare sulla linea dei difensori, poi nella ripresa ci sei riuscito meno:

"Quando giochiamo con 4 difensori ho più occasioni per entrare in difesa, ma non posso farlo sempre, nel primo tempo ci sono state più occasioni per farlo".

15.07 - Finisce la conferenza stampa.