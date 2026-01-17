Live TMW
Udinese, Kristensen: "Contro un avversario così di qualità è difficile costruire"
17.05 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Thomas Kristensen, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro l' Inter nel ventunesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
17.12 - Inizia la conferenza stampa.
Il match:
"Volevamo essere un po' più aggressivi e nel primo tempo non ci siamo riusciti, meglio nella ripresa, sappiamo che quando c'è un avversario con questa qualità è difficile, ma non siamo riusciti a prenderci le occasioni per riuscire a creare qualcosadi pericoloso".
17:13 - Finisce la conferenza stampa.
