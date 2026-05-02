Allegri sul caso Rocchi: "Non mi sono fatto un'idea, ultima giornata positiva per gli arbitri"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match col Sassuolo di domani, ha commentato anche l'inchiesta sugli arbitri. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Non mi sono fatto nessuna idea, sono cose talmente delicate. Tutti parlano, ognuno dice la sua. Gli organi di competenza faranno e diranno. L'ultima giornata è stata molto positiva per gli arbitri, a livello psicologico non era facile per loro".

Alla luce di questo caos arbitri, quanto è importante arrivare secondi?

"Ma no, assolutamente. Noi dobbiamo ottenere il massimo risultato. Il Sassuolo è molto tecnico, ti può far gol in ogni momento. Sta facendo un ottimo campionato con giocatori ed un allenatore bravo. Fabio Grosso è la rivelazione di questo campionato, lo conosco dalla Primavera della Juventus e ha fatto passi in avanti importanti. Mancano ancora sei punti alla matematica certezza della Champions. Domani va affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire".