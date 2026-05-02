Conte elogia Fabregas: "È un sanguigno, mi piace. Per me è un predestinato"

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro il Como, Antonio Conte parla del suo omologo Cesc Fabregas, spendendo belle parole per lui:

Fabregas è un piccolo Conte?

"A me Cesc in panchina piace, è un sanguigno. Siccome anche io sono così... è un mio simile. Persone che avvertono quella passione. Passione nei confronti del lavoro che facciamo. Cesc si vede che studia, il calcio è in continua evoluzione. Pochi anni fa c'era una squadra ad attaccare e l'altra attendeva, oggi no, devi essere un allenatore completo. Lui è un allenatore che non faccio fatica a dire che sia un predestinato. Un bravo manager assieme ai dirigenti, sposano le caratteristiche del suo calcio i suoi giocatori. Gli auguro il meglio".