Udinese, 2° gol consecutivo per Ehizibue. Runjaic: "Lavora sodo, felice dell'affetto del pubblico"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN commentando così la vittoria per 2-0 contro il Torino: "È stata una vittoria meritata, ci tenevamo visto l'anniversario. Non era facile perché il Torino era in fiducia, penso che abbiamo restituito un po' di gioia ai tifosi in una giornata molto importante".

Sulla prestazione di Ehizibue?

"Paradossalmente sono stato più contento per la reazione dei tifosi, è un ragazzo che lavora sodo. Ha sempre cercato di dare il massimo e sono contento dell'affetto del pubblico e che abbia trovato due gol di fila".

È una stagione speciale?

"L'obiettivo dei cinquanta punti è possibile. Abbiamo cambiato tanto in stagione, avendo avuto una preparazione estiva diversa dal solito siccome giocatori come Zaniolo, Zanoli, Buksa e Piotrowski sono arrivati a fine mercato, ma siamo migliorati tanto, giorno dopo giorno. Nessuno si aspettava un Zaniolo così, ma anche Kabasele, Atta...".