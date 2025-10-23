TMW
Udinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione
TUTTO mercato WEB
Thomas Kristensen e l’Udinese, prove di futuro ancora insieme. Primi approcci tra le parti per il rinnovo. Il calciatore è al momento ai box per un infortunio ma è considerato un riferimento importante per la formazione bianconera. E così nelle prossime settimane potrebbe arrivare il nero su bianco. Kristensen e l’Udinese sono al lavoro per continuare insieme. E si va verso il rinnovo…
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile