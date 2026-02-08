Disastro difensivo dell'Udinese, il Lecce ringrazia: 1-0, primo gol in Serie A per Gandelman
TUTTO mercato WEB
Il Lecce è in vantaggio, al minuto 5 è 1-0 per i salentini nella sfida del Via del Mare contro l'Udinese. I padroni di casa ringraziano un paio di disastri assortiti da parte della retroguardia dei friulani, tra Solet che viene scippato in fase di pressione alle porte della sua area e Karlstrom che sbaglia lo stop, liberando alla facile conclusione con il mancino il ben appostato Omri Gandleman, che piega le mani di Okoye e fa 1-0. Primo gol in Serie A per il centrocampista israeliano.
Altre notizie Serie A
Baresi e la malattia: "Il peggio è passato. La vita non mi ha regalato niente, sono abituato a lottare"
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile