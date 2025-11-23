Bologna sogna in grande e va in vetta per qualche ora. Udinese travolta con regali anticipati

Meglio di così il Bologna non poteva ripartire e la squadra di Italiano è autorizzata a sognare ancora in grande, anche e soprattutto dopo quanto ha mostrato a Udine. Dopo un primo tempo combattuto, in cui comunque i rossoblù avevano avuto il rigore di Orsolini parato da Okoye e il gol annullato allo stesso numero 7 per fuorigioco, nella ripresa il Bologna ha preso in mano il suo destino ed è decollato verso il primo posto della classifica, anche se solo momentaneo. Senza dubbio va al centrocampista scuola Milan la palma di migliore in campo nelle pagelle di TMW (leggile qui).

Il condottiero di questo Bologna, capace di trovare sempre nuovi spunti, è Vincenzo Italiano. Giustamente contento nella conferenza stampa post-partita: "Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po' la strada. Tutti i ragazzi che hanno giocato meno si sono comportati bene. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci".

Il suo avversario di giornata Kosta Runjaic è invece molto infastidito da quanto mostrato dalla sua Udinese. In particolare, da qualche singolo: "Abbiamo fatto dei regali di Natale anticipati, nella prima frazione è stata una bella partita, avrei voluto un po' più di energia e cattiveria per segnare. Era evidente oggi che chi avesse segnato per primo avrebbe portato la gara dalla sua parte. Dopo l'errore di Solet siamo andati sotto però poi non significa che bisogna fare altri regali. Abbiamo visto alcune cose che non sono accettabili".