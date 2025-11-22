Udinese, Kabasele: "Gli abbiamo regalato la partita. Hanno segnato al primo tiro in porta"

Il centrale dell'Udinese, Christian Kabasele, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro il Bologna:"Il Bologna è una bella squadra, ma gli abbiamo regalato la partita. Hanno segnato al primo tiro in porta, rigore escluso, ma abbiamo preso gol evitabili. Il calcio è così: quando non segni per primo contro una squadra forte c'è sempre il pericolo di subire il gol poi. Le prime palle hanno condizionato la partita nel secondo tempo, facendo meglio lì hanno controllato la partita. Questa è la differenza fra i due tempi ed è già successo altre volte, dobbiamo crescere. Non basta giocare bene 50 minuti per essere tra le prime dieci del campionato".