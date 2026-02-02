Udinese, Okoye: "Reattività e lavoro con gli allenatori. Pensiamo partita per partita"

La Roma ferma la sua corsa al Bluenergy Stadium contro un'Udinese cinica e organizzata. I friulani si impongono con il risultato di 1-0 sulla formazione di Gasperini grazie alla rete di Ekkelenkamp a inizio ripresa, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. I giallorossi restano così a 43 punti, scivolando al quinto posto e venendo scavalcati dalla Juventus, mentre l'Udinese sale a 32 punti agganciando la Lazio in una zona di classifica sempre più interessante. Protagonista assoluto della serata è stato Maduka Okoye, portiere bianconero autore di una prestazione maiuscola coronata dalla parata decisiva su Mancini nel finale, che ha blindato il risultato e regalato la vittoria ai padroni di casa. Il portiere nigeriano ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-gara, analizzando la prestazione e gli obiettivi della squadra.

Ekkelenkamp segna il gol che decide la partita, ma la parata decisiva a un minuto dalla fine la fai tu su Mancini. Partiamo da lì: istinto, reattività, cosa c'era in quell'intervento?

"Reattività, ma è anche un lavoro che abbiamo fatto con gli allenatori. Lavoriamo forte e sono contento che potevo aiutare oggi".

Adesso siete a quattro punti dal settimo posto che potrebbe valere l'Europa. Ti chiedo: è qualcosa a cui guardate oppure no? Contava solo la salvezza, il resto non ci si pensa ancora?

"Noi non pensiamo, pensiamo solo partita per partita, ogni giorno. Il calcio è un giorno così, un giorno così, per questo dobbiamo lavorare ogni giorno e guardiamo solo la prossima partita".