Udinese, Palma: "Non penso al fatto di essere così giovane, devo migliorare sempre"
Matteo Palma, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Mediaset, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro la Juventus: "Diciamo che sono precoce, quello che faccio è non pensarci e lavorare bene per migliorare ogni giorno".
