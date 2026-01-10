Udinese-Pisa 2-2, le pagelle: Tramoni goal da sogno, Zaniolo giallo che costa caro

Risultato finale: Udinese-Pisa 2-2

UDINESE

Okoye 5,5 - Prestazione con diverse incertezze decisive per l'esito finale della gara. Subisce il gol di Tramoni senza possibilità di intervento sulla conclusione all'incrocio dei pali, mentre sul pareggio del Pisa commette l'errore determinante respingendo corto il colpo di testa di Piccinini e favorendo il tap-in vincente di Meister. Riscatta parzialmente la serata con una deviazione prodigiosa sul sinistro potente dell'attaccante nerazzurro, mandando il pallone sul palo ed evitando il tracollo nel finale.

Bertola 6 - Diligenza tattica e applicazione costante lungo la corsia di competenza garantiscono equilibrio alla manovra bianconera. Partecipa alla costruzione dal basso con discreta continuità e propone un traversone interessante per Ekkelenkamp, disturbato però dall'intervento di Leris in marcatura. Mantiene la posizione con ordine durante l'intera gara, contribuendo alla fase difensiva senza sbavature gravi e assicurando copertura agli inserimenti avversari nelle zone di competenza.

Kabasele 6,5 - Autorità fisica e senso della posizione nel cuore della retroguardia friulana risultano determinanti per la rimonta bianconera. Sigla il gol del pareggio con un colpo di testa preciso sul secondo palo, sfruttando alla perfezione il cross millimetrico di Zaniolo da calcio d'angolo. Contrasta con efficacia Meister nelle situazioni aeree lungo tutto l'arco della gara e salva la porta con una chiusura provvidenziale su Tramoni, interrompendo un'azione pericolosa dopo un dribbling fulminante del fantasista.

Solet 6 - Concentrazione difensiva e letture preventive caratterizzano una prestazione di sostanza nel cuore della retroguardia. Salva il risultato con un intervento decisivo su Tramoni, intercettando il cross basso diretto verso il centro dell'area piccola. Sfiora il gol nel finale con una conclusione che colpisce il palo dopo un'azione personale prolungata. Gestisce con attenzione i duelli fisici con gli attaccanti nerazzurri, limitando spazi e mantenendo compattezza nel reparto arretrato durante tutta la partita.

Zanoli 6 - Dinamismo sulla fascia destra e propensione offensiva nei minuti di permanenza in campo dimostrano buona volontà. Tenta una conclusione al volo dal limite che termina lontana dallo specchio della porta, evidenziando comunque iniziativa nella ricerca della soluzione personale. dal 56' Piotrowski 6 - Garantisce ampiezza alla manovra e si rende disponibile nelle transizioni offensive con movimenti funzionali, pur senza creare grattacapi concreti alla difesa pisana in fase conclusiva.

Miller 6 - Ancora una partita da titolare per il giovane talento scozzese. Quantità e copertura degli spazi centrali con applicazione costante nei compiti di filtro davanti alla difesa caratterizzano la sua prova. Irrompe in area con un'iniziativa personale tentando un filtrante pericoloso che Scuffet neutralizza con un riflesso pronto, dimostrando anche capacità di inserimento negli spazi. Presidia la zona nevralgica del campo con discreta efficacia, contribuendo alla fase di costruzione dal basso con scelte razionali e funzionali. dal 75' Bravo s.v. -

Karlstrom 6 - Regia discreta e sostanza nella gestione dei palloni in mezzo al campo offrono equilibrio alla manovra friulana. Garantisce bilanciamento tra le due fasi con movimenti razionali e ordinati, contribuendo alla circolazione del pallone senza particolari guizzi creativi ma con affidabilità nelle scelte di passaggio. Limita gli errori tecnici e assicura una presenza costante negli spazi centrali, fungendo da raccordo indispensabile tra difesa e attacco durante l'intera gara.

Ekkelenkamp 6 - Intelligenza tattica e movimenti funzionali tra le linee per creare superiorità numerica risultano preziosi per la manovra offensiva. Subisce il fallo di Leris che porta al calcio di rigore dopo revisione VAR, risultando determinante per il momentaneo vantaggio friulano con il gol trasformato da Davis. dal 56' Atta 6 - Cerca di rendersi pericoloso con una deviazione aerea disturbata dall'intervento del laterale nerazzurro, dimostrando capacità di attacco degli spazi e buona lettura dei tempi di inserimento nel cuore dell'area avversaria.

Kamara 6 - Vivacità sulla corsia mancina e propensione a puntare l'avversario diretto con discreta continuità animano la fase offensiva bianconera. Supera Leris con un dribbling elegante cercando Zaniolo in area senza trovare il compagno, dimostrando comunque qualità tecniche nell'uno contro uno e capacità di saltare l'uomo negli spazi stretti. Si adatta al ruolo di terzino sinistro in fase di costruzione, garantendo ampiezza e opzioni di passaggio per la manovra friulana. dal 75' Palma s.v. -

Zaniolo 6 - Classe e tecnica nelle giocate tra le linee risultano preziose per la manovra offensiva bianconera. Confeziona l'assist perfetto per il gol di Kabasele con un cross millimetrico da calcio d'angolo sul secondo palo, dimostrando qualità nei calci piazzati. Riceve un cartellino giallo per proteste che gli costerà la sfida contro l'Inter per squalifica, poi abbandona il campo per un problema fisico conseguente a un contrasto di gioco, lasciando la squadra priva di un elemento creativo importante. dal 61' Gueye 5,5 - Ci prova, ma non lascia il segno ben marcato dalla difesa del Pisa.

Davis 7 - Fisicità devastante e presenza costante nell'area avversaria mandano in tilt la retroguardia pisana per tutto l'arco della gara. Trasforma con freddezza il calcio di rigore spiazzando Scuffet con una conclusione incrociata perfetta, realizzando il suo sesto gol stagionale e il terzo dal dischetto. Spreca una ghiotta occasione nel finale da distanza ravvicinata sparando alto sopra la traversa, ma la sua stazza debordante crea costanti problemi a Caracciolo e Canestrelli con spallate e movimenti funzionali che liberano spazi per i compagni.

Kosta Runjaic 6 - Gestione attenta della partita e richieste continue di maggiore velocità nella circolazione del pallone dimostrano personalità e visione tattica. Opera una doppia sostituzione per dare freschezza e qualità alla manovra, poi interviene nuovamente cercando di blindare il risultato con innesti difensivi. La squadra mostra carattere ribaltando lo svantaggio iniziale con personalità, ma subisce il pareggio nel momento migliore evidenziando fragilità difensive da correggere per ambire a obiettivi più ambiziosi in campionato.

​

PISA

Scuffet 6 - Reattività e posizionamento corretto nelle uscite basse limitano i danni nei momenti di pressione friulana. Viene spiazzato da Davis sul calcio di rigore con una trasformazione perfetta, tuffandosi dall'altra parte rispetto alla traiettoria del pallone. Respinge con un riflesso pronto il tentativo ravvicinato di Miller in area, dimostrando prontezza nei tempi di intervento e buona capacità di lettura. Gestisce con sicurezza i cross dalla distanza senza commettere errori nella gestione del pallone coi piedi.

Calabresi 5,5 - Applicazione difensiva e partecipazione alla fase offensiva con cross dalla fascia destra caratterizzano la sua prova. Propone un traversone per Meister che colpisce di testa centralmente, facilitando l'intervento di Okoye senza creare particolari problemi al portiere bianconero. Tenta una conclusione strozzata dopo una sponda aerea, intercettata prontamente dalla difesa. Abbandona il campo negli ultimi istanti per crampi. dal 94' Coppola s.v. -

Caracciolo 5,5 - Esperienza e letture preventive nel cuore della difesa nerazzurra vengono messe a dura prova dal duello fisico con Davis. Soffre la stazza dell'attaccante inglese nelle situazioni di palla alta, faticando a contenerne le spallate e i movimenti nell'area di rigore. Intercetta un passaggio verticale per Davis limitando una ripartenza pericolosa con una lettura preventiva, ma nel complesso risulta in difficoltà nella gestione dell'uno contro uno. Riceve un cartellino giallo che condiziona la fase finale della sua prestazione.

Canestrelli 6 - Attenzione tattica e presidio della zona centrale con interventi puntuali nei momenti chiave salvano la retroguardia nerazzurra. Contiene Davis sulla corsia sinistra deviando in calcio d'angolo con un intervento attento e tempestivo, evitando situazioni pericolose davanti a Scuffet. Soffre insieme a Caracciolo la fisicità devastante dell'attaccante bianconero ma cerca di limitare i danni con posizionamenti corretti e chiusure preventive, dimostrando buona capacità di lettura delle traiettorie durante l'intera gara.

Leris 5 - Vivacità sulla fascia destra e movimenti funzionali per creare superiorità numerica vengono vanificati dall'errore decisivo in area. Viene bruciato da Kamara con un dribbling elegante che lo mette fuori fase, poi sfrutta uno scatto bruciante per ricevere un filtrante millimetrico senza però concretizzare. Commette il fallo decisivo su Ekkelenkamp in area che porta al calcio di rigore dopo revisione VAR, risultando determinante nel ribaltamento del risultato. dal 57' Touré 6 - guadagna campo e conquista lo spazio per una conclusione di sinistro murata da Solet.

Marin 6 - Geometrie precise e regia ordinata nella gestione del possesso palla nella zona nevralgica del campo offrono equilibrio alla manovra. Riceve un cartellino giallo per un fallo che condiziona la sua prestazione nella seconda frazione, limitando l'aggressività negli interventi. Garantisce bilanciamento tra le due fasi con movimenti razionali, fungendo da raccordo tra difesa e attacco prima di lasciare il posto a Piccinini. dal 57' Piccinini 6,5 - Il subentrato svetta di testa dopo il cross di Tramoni, con Okoye che respinge corto favorendo il tap-in vincente di Meister per il pareggio finale.

Aebischer 6 - Sostanza e copertura degli spazi centrali con applicazione costante nei compiti di filtro caratterizzano la sua prova a centrocampo. Conquista una bella palla servendo Angori che apre per Tramoni, innescando l'azione del vantaggio nerazzurro con una lettura preventiva e un passaggio verticale illuminante. Presidia la zona centrale con discreta efficacia, contribuendo alla circolazione del pallone e limitando le ripartenze avversarie con interventi di anticipo e posizionamento corretto negli spazi nevralgici.

Angori 6 - Spinta costante sulla corsia mancina e propensione a creare superiorità numerica con inserimenti offensivi animano la fase propositiva nerazzurra. Scodella un cross dalla sinistra per l'inserimento in scivolata di Moreo, con Okoye bravo a opporsi e deviare in calcio d'angolo con un riflesso. Partecipa all'azione del vantaggio nerazzurro servendo Tramoni dopo aver ricevuto da Aebischer, dimostrando capacità di lettura degli spazi e buona intesa con il fantasista corso.

Moreo 6 - Movimenti funzionali tra le linee e ricerca costante della profondità per attaccare gli spazi alle spalle della difesa caratterizzano la sua prestazione. Crossa dalla destra cercando Meister, anticipato però da Kabasele con un intervento attento e tempestivo. Viene liberato da una sponda di testa di Leris ma l'assistente segnala la posizione di fuorigioco vanificando l'azione. Riceve un cartellino giallo per un uso eccessivo delle braccia, condizionando la fase finale della sua gara.

Tramoni 7,5 - Bene nella gestione dei palloni tra le linee con soluzioni imprevedibili illuminano la prestazione nerazzurra. Sblocca il risultato con un destro magistrale all'incrocio dei pali dopo essersi accentrato dalla sinistra, lasciando Okoye senza possibilità di intervento con una conclusione perfetta. Crea costantemente superiorità numerica con dribbling fulminanti, superando due avversari e proponendo un pallone basso verso il centro dell'area neutralizzato dalla chiusura di Solet. Confeziona l'assist per il pareggio di Meister con un cross perfetto dalla corsia mancina, risultando decisivo in entrambe le reti nerazzurre.

Meister 6,5 - Presenza fisica e movimenti funzionali nell'area avversaria per attaccare gli spazi caratterizzano la sua prova offensiva. Realizza il gol del definitivo pareggio con un tap-in vincente da pochi passi dopo la respinta di Okoye sul colpo di testa di Piccinini, dimostrando tempismo e prontezza di riflessi nell'attaccare la porta. Colpisce il palo con un destro potente dopo uno scatto sul filo del fuorigioco, sfiorando il vantaggio nerazzurro nel momento migliore e confermando il suo fiuto del gol. dal 90' Højholt s.v. -

Alberto Gilardino 6,5 - Lettura attenta della partita e capacità di intervenire con le sostituzioni nei momenti chiave dimostrano esperienza e visione tattica. Opera una doppia sostituzione inserendo Touré e Piccinini che risultano decisivi per il pareggio finale, con il secondo che svetta di testa favorendo il tap-in vincente di Meister. La squadra dimostra carattere nel non disunirsi dopo il rigore subito e nel trovare il pareggio finale con organizzazione e personalità, mantenendo compattezza difensiva per l'intero arco della gara. Il Pisa è ultimo (anche se in condominio con Hellas e Fiorentina), ma lotta ed è ancora vivo.