Sassuolo, il giovane attaccante Flavio Russo rientra dall'Entella e va subito al Pescara
Flavio Russo rientra al Sassuolo dalla Virtus Entella e passa subito al Pescara, sempre con la formula del prestito. L'attaccante di 21 anni aveva collezionato fin qui 16 presenze con un gol e un assist tra le fila dei liguri.
Il comunicato ufficiale del Sassuolo
"L’US Sassuolo Calcio comunica il termine del prestito del calciatore Flavio Russo alla Virtus Entella. Contestualmente, il club comunica che Russo si trasferisce a titolo temporaneo al Pescara fino al termine della stagione".
