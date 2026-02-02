Ufficiale Venezia, riscattato il cartellino di Bohinen: ha firmato un contratto fino al 2028

Il centrocampista Bohinen è ora tutto del Venezia. Il club lagunare ha infatti riscattato il cartellino del calciatore che era arrivato in prestito la scorsa estate dal Genoa. Questo il comunicato del club:

"Il Venezia FC comunica di aver concordato con il Genoa CFC la trasformazione dell'acquisto a titolo temporaneo in acquisto a titolo definitivo del centrocampista Emil Bohinen.

Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia FC fino al 30 giugno 2028.

Bohinen, classe 1999 e di nazionalità norvegese ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia arancioneroverde".