Altro addio in casa Pro Vercelli: Emmanuello ha risolto il proprio contratto
Dopo gli addii di Anton e Coppola un altro giocatore saluta la Pro Vercelli in questa ultima giornata di mercato. Si tratta dell'esperto Emmanuello che ha risolto il proprio contratto coi piemontesi:
La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Simone Emmanuello, classe 1994.
Nel corso della sua esperienza con la Pro Vercelli, Simone ha collezionato dodici stagioni complessive indossando la Bianca Casacca, mettendo sempre a disposizione della squadra professionalità e impegno.
La società ringrazia Simone per il percorso condiviso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale.
