Ufficiale
Rientro al Torino dalla Cremonese e nuovo prestito, all'Empoli, per l'attaccante Raballo
TUTTO mercato WEB
Cambio di casacca nelle ultime ore del calciomercato di gennaio 2026 per il giovane attaccante Alessio Raballo Diaz (19 anni), centravanti classe 2006 nato a Torino e dotato di doppio passaporto cubano, oltre alla cittadinanza italiana. Ufficiale il suo rientro al Torino dal prestito alla Cremonese, società in cui aveva cominciato questa stagione, e anche il suo nuovo trasferimento, che lo porta all'Empoli, a titolo temporaneo e fino al termine dell'annata.
Altre notizie Serie A
UfficialeGoglichidze lascia l'Udinese e anche l'Italia, almeno fino a giugno. Va in prestito al Watford
UfficialeUn talento ghanese portato in Italia dall'Atalanta. Preso a titolo definitivo Asamoah Agyei
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile