Ufficiale Rientro al Torino dalla Cremonese e nuovo prestito, all'Empoli, per l'attaccante Raballo

Cambio di casacca nelle ultime ore del calciomercato di gennaio 2026 per il giovane attaccante Alessio Raballo Diaz (19 anni), centravanti classe 2006 nato a Torino e dotato di doppio passaporto cubano, oltre alla cittadinanza italiana. Ufficiale il suo rientro al Torino dal prestito alla Cremonese, società in cui aveva cominciato questa stagione, e anche il suo nuovo trasferimento, che lo porta all'Empoli, a titolo temporaneo e fino al termine dell'annata.