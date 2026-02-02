Ufficiale
Siracusa, interrotto il prestito di Motiejus Sapola: il giocatore torna al Pisa
Siracusa Calcio 1924 comunica di aver risolto l’accordo per il prestito di Motiejus Sapola dal Pisa.
Il club ringrazia il calciatore per il contributo offerto nei mesi trascorsi in azzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
