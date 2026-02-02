Ufficiale
Mantova, ecco un altro rinforzo per la difesa: arriva Dembele dal Torino
Il Mantova ha annunciato l’arrivo dal Torino del giovane terzino destro Dembele in prestito. Questo il comunicato dei virgiliani:
"Mantova 1911 annuncia l'ingaggio del giocatore Alì Bina Dembélé, classe 2004, proveniente dal Torino. Dembélé arriva in BiancoRosso con la formula del prestito gratuito fino al termine della stagione.
Difensore esterno di piede destro, ha all'attivo già 20 presenze in Serie A in maglia granata. In bocca al lupo, forza Mantova".
