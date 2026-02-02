Ufficiale
Addio al Lecce per Tete Morente, ha risolto il contratto. Ora il ritorno in Spagna
TUTTO mercato WEB
Addio al Lecce per Tete Morente, esterno spagnolo che si appresta a tornare in patria, dove se lo starebbero contendendo Rayo Vallecano ed Elche. Il calciomercato in Spagna termina a mezzanotte, ma le due squadre volendo avranno anche del tempo in più.
Questo perché Morente ha risolto il proprio contratto con il Lecce appena prima della fine del calciomercato di gennaio 2026: "L’U.S. Lecce comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2027, con il calciatore José Antonio Morente Oliva".
Altre notizie Serie A
UfficialeGoglichidze lascia l'Udinese e anche l'Italia, almeno fino a giugno. Va in prestito al Watford
UfficialeUn talento ghanese portato in Italia dall'Atalanta. Preso a titolo definitivo Asamoah Agyei
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile