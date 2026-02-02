Ufficiale Cesena, è addio con l'attaccante Siren Diao: torna all'Atalanta per fine prestito

Dopo 15 presenze senza reti in Serie B, e un’altra in Coppa Italia, l’attaccante Diao saluta il Cesena e torna all’Atalanta per fine prestito:

"Cesena FC comunica di aver definito con la società Atalanta Bergamasca Calcio la risoluzione anticipata del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Siren Diao.

L’attaccante, classe 2006, non è più un giocatore bianconero e farà rientro all’Atalanta Bergamasca Calcio.

Il Club augura a Siren le migliori fortune per il suo futuro professionale".