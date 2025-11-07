Udinese, Runjaic: "Sarebbe bello andare subito in vantaggio con la Roma, ma sarà difficile"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, "La scorsa stagione ci ha portato grandi sfide, abbiamo avuto momenti più o meno complicati, ma l'avevamo cominciata bene la stagione. Il primo punto contro il Bologna l'avevamo conquistato però con un po' di fortuna, abbiamo battuto il Como che però nel finale della partita sbagliò un rigore, è stato un avvio dove avevamo conquistato più punti rispetto a quanto mostrato in campo. Stavolta invece siamo più costanti, alcune gare è vero le abbiamo perse, ma anche contro l'Atalanta la prestazione è stata solida. E' importante vincere, dà più sicurezza a livello mentale. Nel primo tempo contro l'Atalanta abbiamo fatto molto bene, nella ripresa abbiamo sofferto di più riuscendo però a mantenere alta l'attenzione. La gara con l'Atalanta ci ha dimostrato che stiamo crescendo e possiamo imporci anche contro le grandi.

Ora dobbiamo affrontare la prossima grande sfida, la Roma questa estate ha cambiato allenatore, un tecnico con grande esperienza e hanno anche un gruppo molto esperto. Giocano uomo su uomo, hanno giocatori di assoluto livello, si sono rafforzati sul mercato e hanno un trend positivo. Hanno 21 punti e hanno cominciato molto bene la stagione, hanno vinto in trasferta in Europa League e questo ci può far capire che gara ci aspetta. Dovremo lavorare bene come collettivo, difendendo con coraggio facendo bene in fase offensiva. L'esperienza fatta contro l'Atalanta ci aiuterà con la Roma, squadra per la quale abbiamo grande rispetto, è una grande sfida, sarebbe bello andare subito in vantaggio ma sarà difficile, noi daremo tutto per mettere in difficoltà anche gli avversari d'alta classifica".

